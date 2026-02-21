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Италия. Серия B
Команды
Падова
Антонио Баррека
Статистика
€ 300 тыс
Антонио Баррека - статистика
Падова
18 марта 1995 (31)
#3 | Защитник
184 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Падова
23
0
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 26 тур
Падова
1 : 1
21.02.2026
Бари
1' - 90'
45'
Италия. Серия В, 25 тур
Сампдория
1 : 0
14.02.2026
Падова
1' - 54'
Италия. Серия В, 24 тур
Падова
1 : 0
10.02.2026
Каррарезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Юве Стабиа
3 : 3
07.02.2026
Падова
1' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Падова
1 : 2
01.02.2026
Монца
1' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Зюйдтироль
3 : 0
25.01.2026
Падова
1' - 77'
Италия. Серия В, 18 тур
Палермо
1 : 0
27.12.2025
Падова
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Падова
1 : 1
20.12.2025
Сампдория
1' - 74'
Италия. Серия В, 16 тур
Реджана 1919
1 : 2
13.12.2025
Падова
1' - 57'
Италия. Серия В, 15 тур
Падова
1 : 1
08.12.2025
Чезена
1' - 77'
65'
Италия. Серия В, 14 тур
Пескара
0 : 1
29.11.2025
Падова
1' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
0 : 2
22.11.2025
Венеция
1' - 89'
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
1 : 1
01.11.2025
Зюйдтироль
1' - 90'
57'
Италия. Серия В, 10 тур
Специя
1 : 1
29.10.2025
Падова
1' - 90'
83'
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 2
26.10.2025
Юве Стабиа
46' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Катанцаро
0 : 1
19.10.2025
Падова
1' - 90'
32'
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
2 : 1
04.10.2025
Падова
1' - 81'
Италия. Серия В, 6 тур
Падова
2 : 2
30.09.2025
Авеллино
56' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Монца
0 : 1
27.09.2025
Падова
1' - 81'
Италия. Серия В, 4 тур
Падова
2 : 1
21.09.2025
Виртус Энтелла
1' - 81'
Италия. Серия В, 3 тур
Падова
0 : 1
13.09.2025
Фрозиноне
1' - 71'
45'
Италия. Серия В, 2 тур
Каррарезе
0 : 0
31.08.2025
Падова
1' - 85'
15'
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
3 : 1
23.08.2025
Падова
1' - 90'
57'
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