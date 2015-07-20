Владимир Отмахов - статистика
#41 | Вратарь
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Отмахов
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Отмахов
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|4
|-9
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.04.2016
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:4
|Локомотив (мол) (Москва)
|08.04.2016
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|02.04.2016
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.03.2016
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|11.03.2016
|1' -72'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|20.11.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:3
|Рубин (мол) (Казань)
|28.08.2015
|1' -3'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|3'
|21.08.2015
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|20.07.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)