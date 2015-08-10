Вадим Ларионов - статистика
#53 | Нападающий
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Ларионов
|Команда
|Новокузнецк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Ларионов
|Команда
|Новокузнецк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Новокузнецк
|12
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.2015
|63' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|0:1
|Иртыш (Омск)
|29.09.2015
|59' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|2:1
|Томь-2 (Томск)
|19.09.2015
|1' -87'
|Динамо (Барнаул)
|2:1
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|26'
|12.09.2015
|1' -86'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:2
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|80'
|09.09.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:0
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|02.09.2015
|1' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|2:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|30.08.2015
|1' -82'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|1:2
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|23.08.2015
|1' -76'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|3:1
|Динамо (Барнаул)
|45'
|13.08.2015
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|2:2
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|10.08.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:1
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|33'
|02.08.2015
|62' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|1:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|30.07.2015
|46' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|2:0
|Чита (Чита)