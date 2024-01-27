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Кипр. Первый дивизион
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Арис
Уэс Фодеринхэм
Статистика
€ 275 тыс
Уэс Фодеринхэм - статистика
Арис
14 января 1991 (35)
#25 | Вратарь
185 см | 75 кг
Англия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Юнайтед
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шеффилд Юнайтед
2 : 5
27.01.2024
Брайтон
Был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Гиллинхэм
0 : 4
06.01.2024
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
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