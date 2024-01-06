Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Гиллинхэм - Шеффилд Юнайтед
Гиллинхэм - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 06 января 2024
Гиллинхэм
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Шеффилд Юнайтед
14'
В. Осула
39'
В. Осула
83'
Д. Макэйти
87'
Д. Макэйти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Шеффилд Юнайтед
87'
ГОЛ! 0:4!
Д. Макэйти
Пас отдал
Г. Хамер
86'
Замена
Б. Осборн
️️️️
Р. Норрингтон-Дэвис
Замена
G. Lapslie
️️️️
D. Jefferies
86'
Замена
М. Бонн
️️️️
O. Hawkins
86'
Замена
T. Dieng
️️️️
C. Mahoney
86'
83'
ГОЛ! 0:3!
Д. Макэйти
Пас отдал
О. Норвуд
Желтая карточка
E. Coleman
82'
77'
Замена
В. Соуза
️️️️
А. Брукс
72'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
К. Арчер
72'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
В. Осула
Замена
Т. Николс
️️️️
Э. Надесан
60'
41'
Желтая карточка
Л. Томас
39'
ГОЛ! 0:2!
В. Осула
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Осула
Пас отдал
Д. Макэйти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
23
Connor Mahoney
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
16
Dom Jefferies
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
(К)
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
32
G. Lapslie
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
7
Том Николс
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
43
Evan Easton
ЦЗ
30
Jili Buyabu
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-3-3
25
Тернер
23
5
Эмер
2
Мэлони
2
Александер
23
6
16
12
24
Надесан
22
4-1-1-2-2
25
Фодеринхэм
38
Серики
14
Робинсон
30
Норрингтон-Дэвис
33
Томас
38
Хамер
10
Норвуд
24
Макэйти
11
Брукс
9
Арчер
10
Осула
16
32
32
16
24
Надесан
7
Николс
7
Николс
24
Надесан
12
9
Бонн
9
Бонн
12
23
5
5
23
30
Норрингтон-Дэвис
23
Осборн
23
Осборн
30
Норрингтон-Дэвис
11
Брукс
5
Соуза
5
Соуза
11
Брукс
9
Арчер
22
Бреретон
22
Бреретон
9
Арчер
10
Осула
10
Брюстер
10
Брюстер
10
Осула
Остались в запасе
Гиллинхэм
Шеффилд Юнайтед
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
17
Адам Дэвис
ВР
43
Evan Easton
ЦЗ
30
Jili Buyabu
ЦЗ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Jayden Clarke
ЦП
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
43
Evan Easton
ЦЗ
30
Jili Buyabu
ЦЗ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Гиллинхэм - Шеффилд Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
10
23
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
12
10
Офсайды
2
0
Количество передач
271
654
Сейвы
5
1
Точность передач %
73
89
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
10
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Новости команд
Все
Гиллинхэм
Шеффилд Юнайтед
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+