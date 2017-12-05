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Дино Ндлову
Статистика
Дино Ндлову - статистика
Завершил карьеру
15 февраля 1990 (36)
#9 | Нападающий
183 см
ЮАР
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карабах
9
2
2
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Рома
1 : 0
05.12.2017
Карабах
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Карабах
0 : 4
22.11.2017
Челси
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Карабах
0 : 0
18.10.2017
Атлетико
1' - 75'
59'
75'
Лига чемпионов, 2 тур
Карабах
1 : 2
27.09.2017
Рома
1' - 90'
28'
Лига чемпионов, 1 тур
Челси
6 : 0
12.09.2017
Карабах
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Копенгаген
2 : 1
23.08.2017
Карабах
1' - 90'
63'
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах
1 : 0
15.08.2017
Копенгаген
1' - 90'
25'
Лига чемпионов, 3 раунд
Шериф
1 : 2
01.08.2017
Карабах
1' - 90'
45'
Лига чемпионов, 3 раунд
Карабах
0 : 0
25.07.2017
Шериф
1' - 90'
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