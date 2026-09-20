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Норвегия. Элитсериен
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Волеренга
Хавард Нильсен
Статистика
€ 300 тыс
Хавард Нильсен - статистика
Волеренга
15 июля 1993 (33), Осло
#7 | Нападающий
187 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Волеренга
1 : 1
20.09.2026
Фредрикстад
1' - 55'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Лиллестрем
2 : 0
12.09.2026
Волеренга
83' - 90'
Статистика по турнирам
Норвегия. Элитсериен 2026
Германия. Вторая Бундеслига 2025/2026
Германия. Вторая Бундеслига 2024/2025
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Товарищеские матчи. Сборные 2014
Германия. Бундеслига 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волеренга
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Волеренга
1 : 1
20.09.2026
Фредрикстад
1' - 55'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Лиллестрем
2 : 0
12.09.2026
Волеренга
83' - 90'
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