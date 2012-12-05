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Куштодиу
Статистика
Куштодиу - статистика
Завершил карьеру
24 мая 1983 (43), Гимараеш
#27 | Полузащитник
180 см | 80 кг
Португалия
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2016/2017
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брага
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Брага
1 : 2
05.12.2012
Галатасарай
1' - 79'
Лига чемпионов, 5 тур
ЧФР Клуж
3 : 1
20.11.2012
Брага
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Брага
1 : 3
07.11.2012
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
70'
Лига чемпионов, 3 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
23.10.2012
Брага
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Галатасарай
0 : 2
02.10.2012
Брага
1' - 90'
90'
Лига чемпионов, 1 тур
Брага
0 : 2
19.09.2012
ЧФР Клуж
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Удинезе
1 : 1
28.08.2012
Брага
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Брага
1 : 1
22.08.2012
Удинезе
1' - 90'
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