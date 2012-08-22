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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брага - Удинезе
Брага - Удинезе: обзор матча 22 августа 2012
Брага
22.08.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Удинезе
68'
Исмаили
23'
Д. Баста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Удинезе
Замена
З. Луиш
️️️️
М. Моссоро
87'
85'
Замена
Д. Паскуале
️️️️
П. Армеро
Замена
Р. Аморим
️️️️
Алан
85'
80'
Желтая карточка
Данило
75'
Желтая карточка
М. Домицци
73'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Р. Перейра
72'
Замена
Майкосуэл
️️️️
Д. Фаббрини
ГОЛ! 1:1!
Исмаили
68'
Замена
Р. Микаэл
️️️️
Э. Барбоза
58'
Желтая карточка
Лима
50'
35'
Желтая карточка
М. Бенатиа
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баста
Пас отдал
А. Ди Натале
21'
Желтая карточка
А. Ди Натале
13'
Желтая карточка
Д. Пинци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
34
Бету
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Дуглау
ЦЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
27
Куштодиу
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
30
Алан
ПП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Виллианс
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Брага
1
Ким
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
22
Джамал Махамат
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
3-5-1-1
34
Бету
31
Исмаили
55
Винисиус
2
Дуглау
27
Куштодиу
7
Барбоза
30
Салино
45
Виана
30
Алан
8
Моссоро
9
Лима
4-1-2-1-2
23
Бркич
6
Домицци
4
Бенатиа
8
Баста
5
Данило
88
Виллианс
3
Пинци
7
Армеро
37
Перейра
10
Ди Натале
31
Фаббрини
30
Алан
6
Аморим
6
Аморим
30
Алан
7
Барбоза
16
Микаэл
16
Микаэл
7
Барбоза
8
Моссоро
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
8
Моссоро
7
Армеро
26
Паскуале
26
Паскуале
7
Армеро
37
Перейра
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
31
Фаббрини
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
31
Фаббрини
Остались в запасе
Брага
Удинезе
22
Джамал Махамат
ЦП
1
Ким
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Пезейру
22
Рафаэль Ромо
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
22
Джамал Махамат
ЦП
1
Ким
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Брага - Удинезе
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Брага Мунисипаль
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