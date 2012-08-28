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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Удинезе - Брага
Удинезе - Брага: обзор матча 28 августа 2012
Удинезе
28.08.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Брага
25'
П. Армеро
72'
Р. Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Брага
ГОЛ!
Р. Микаэл
4:5
ГОЛ!
П. Сезар
4:4
ГОЛ!
Эдер
4:3
ГОЛ!
Куштодиу
4:2
ГОЛ!
Лима
4:1
ГОЛ!
А. Ди Натале
4:0
ГОЛ!
П. Армеро
3:0
Пенальти не реализован!
Майкосуэл
ГОЛ!
Д. Пинци
2:0
ГОЛ!
М. Домицци
1:0
107'
Замена
Эдер
️️️️
М. Моссоро
103'
Желтая карточка
М. Моссоро
94'
Замена
П. Сезар
️️️️
Алан
Замена
Майкосуэл
️️️️
Д. Фаббрини
81'
Желтая карточка
А. Ди Натале
75'
72'
ГОЛ! 1:1!
Р. Микаэл
Пас отдал
М. Моссоро
Замена
Д. Паскуале
️️️️
Р. Перейра
68'
Желтая карточка
Д. Пинци
61'
60'
Замена
Р. Микаэл
️️️️
Р. Аморим
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Виллианс
46'
ГОЛ! 1:0!
П. Армеро
Пас отдал
Д. Баста
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Виллианс
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Брага
34
Бету
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Дуглау
ЦЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
45
Уго Виана
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
27
Куштодиу
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
30
Алан
ПП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Брага
1
Ким
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
22
Джамал Махамат
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
83
Карлао
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Бркич
8
Баста
6
Домицци
5
Данило
4
Бенатиа
88
Виллианс
7
Армеро
3
Пинци
37
Перейра
31
Фаббрини
10
Ди Натале
4-5-1
34
Бету
6
Аморим
2
Дуглау
55
Винисиус
31
Исмаили
30
Алан
30
Салино
27
Куштодиу
8
Моссоро
45
Виана
9
Лима
37
Перейра
26
Паскуале
26
Паскуале
37
Перейра
88
Виллианс
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
88
Виллианс
31
Фаббрини
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
31
Фаббрини
6
Аморим
16
Микаэл
16
Микаэл
6
Аморим
30
Алан
9
Пауло Сезар
9
Пауло Сезар
30
Алан
8
Моссоро
24
Эдер
24
Эдер
8
Моссоро
Остались в запасе
Удинезе
Брага
93
Войцех Павловски
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
22
Джамал Махамат
ЦП
1
Ким
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
83
Карлао
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
93
Войцех Павловски
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
22
Джамал Махамат
ЦП
1
Ким
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
83
Карлао
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча Удинезе - Брага
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Удинезе Арена
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