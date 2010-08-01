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Куштодиу
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Куштодиу - трансферы
Завершил карьеру
24 мая 1983 (43), Гимараеш
#27 | Полузащитник
180 см | 80 кг
Португалия
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Тип трансфера
01.08.10 / 18.01.15
Витория Гимараеш
Брага
100 тыс €
01.01.09 / 01.08.10
Динамо-2
Витория Гимараеш
Свободный агент
01.01.08 / 01.01.09
Динамо
Динамо-2
?
01.07.07 / 01.01.08
Спортинг
Динамо
1,50 млн €
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