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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Брага
Галатасарай - Брага: обзор матча 02 октября 2012
Галатасарай
02.10.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
0 : 2
Завершен
Брага
27'
Р. Микаэл
90+4'
Алан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Брага
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Алан
Пас отдал
Эдер
90'
+2
Замена
Н. Коэльо
️️️️
Р. Микаэл
90'
+1
Желтая карточка
Куштодиу
84'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Исмаили
78'
Замена
Д. Махамат
️️️️
У. Виана
Замена
С. Куртулуш
️️️️
Э. Чолак
78'
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Ф. Мело
76'
46'
Желтая карточка
У. Виана
Замена
А. Йилмаз
️️️️
Н. Амрабат
46'
Желтая карточка
Д. Нунке
41'
31'
Желтая карточка
Алан
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Микаэл
Желтая карточка
Ф. Мело
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Брага
34
Бету
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Дуглау
ЦЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
45
Уго Виана
ЦП
27
Куштодиу
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
30
Алан
ПП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Галатасарай
86
Юфук Чейлан
ВР
3
Крис
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Брага
1
Ким
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
22
Джамал Махамат
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
70
Мишел
ЦФ
3-1-3-3
16
Муслера
24
Нунке
2
Кайя
27
Эбуэ
30
Мело
77
Риера
8
Инан
8
Чолак
39
Амрабат
17
Йылмаз
9
Булут
4-5-1
34
Бету
6
Аморим
2
Дуглау
55
Винисиус
31
Исмаили
30
Алан
27
Куштодиу
30
Салино
16
Микаэл
45
Виана
24
Эдер
8
Чолак
35
Куртулуш
35
Куртулуш
8
Чолак
39
Амрабат
17
Йилмаз
17
Йилмаз
39
Амрабат
30
Мело
11
Элмандер
11
Элмандер
30
Мело
45
Виана
22
Махамат
22
Махамат
45
Виана
16
Микаэл
12
Коэльо
12
Коэльо
16
Микаэл
31
Исмаили
7
Барбоза
7
Барбоза
31
Исмаили
Остались в запасе
Галатасарай
Брага
86
Юфук Чейлан
ВР
3
Крис
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
70
Мишел
ЦФ
1
Ким
ВР
8
Марсио Моссоро
ЦП
9
Пауло Сезар
ЛВ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
3
Крис
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
Остались в запасе
70
Мишел
ЦФ
1
Ким
ВР
8
Марсио Моссоро
ЦП
9
Пауло Сезар
ЛВ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча Галатасарай - Брага
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
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