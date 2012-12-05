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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брага - Галатасарай
Брага - Галатасарай: обзор матча 05 декабря 2012
Брага
05.12.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
1 : 2
Завершен
Галатасарай
32'
М. Моссоро
58'
Б. Йылмаз
78'
А. Йилмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Галатасарай
90'
+2
Желтая карточка
Б. Йылмаз
Замена
Карлао
️️️️
Эдер
86'
85'
Желтая карточка
С. Инан
Желтая карточка
М. Моссоро
85'
Желтая карточка
Р. Аморим
83'
Замена
У. Виана
️️️️
Куштодиу
79'
78'
ГОЛ! 1:2!
А. Йилмаз
69'
Замена
У. Булут
️️️️
Э. Чолак
65'
Желтая карточка
А. Риера
58'
ГОЛ! 1:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Н. Амрабат
Желтая карточка
Л. Салино
49'
46'
Замена
А. Йилмаз
️️️️
Х. Алтынтоп
46'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Й. Элмандер
ГОЛ! 1:0!
М. Моссоро
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Ким
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
31
Исмаили
ЛЗ
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
27
Куштодиу
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
30
Алан
ПП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Брага
34
Бету
ВР
2
Байано
ЦЗ
3
Анибал Капела
ЦЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
45
Уго Виана
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
83
Карлао
ЦФ
Галатасарай
86
Юфук Чейлан
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
9
Умут Булут
ЦФ
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
3-2-4-1
1
Ким
12
Эчиеджиле
12
Коэльо
55
Винисиус
31
Исмаили
6
Аморим
27
Куштодиу
30
Салино
8
Моссоро
30
Алан
24
Эдер
3-1-4-2
16
Муслера
27
Эбуэ
24
Нунке
2
Кайя
30
Мело
34
Алтынтоп
8
Чолак
8
Инан
77
Риера
11
Элмандер
17
Йылмаз
27
Куштодиу
45
Виана
45
Виана
27
Куштодиу
24
Эдер
83
Карлао
83
Карлао
24
Эдер
8
Чолак
9
Булут
9
Булут
8
Чолак
34
Алтынтоп
17
Йилмаз
17
Йилмаз
34
Алтынтоп
11
Элмандер
39
Амрабат
39
Амрабат
11
Элмандер
Остались в запасе
Брага
Галатасарай
34
Бету
ВР
2
Байано
ЦЗ
3
Анибал Капела
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
9
Пауло Сезар
ЛВ
Главный тренер
Жозе Пезейру
86
Юфук Чейлан
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
34
Бету
ВР
2
Байано
ЦЗ
3
Анибал Капела
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
9
Пауло Сезар
ЛВ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
Главный тренер
Жозе Пезейру
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Брага - Галатасарай
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Брага Мунисипаль
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