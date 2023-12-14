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Рикардиньо
Статистика
Рикардиньо - статистика
Завершил карьеру
4 сентября 1989 (37)
#11 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Молдова. Суперлига 2023/2024
Россия. Кубок 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шериф
8
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Рома
3 : 0
14.12.2023
Шериф
1' - 90'
61'
Лига Европы, 5 тур
Шериф
2 : 3
30.11.2023
Славия
1' - 74'
45'
Лига Европы, 4 тур
Серветт
2 : 1
09.11.2023
Шериф
1' - 58'
Лига Европы, 3 тур
Шериф
1 : 1
26.10.2023
Серветт
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Славия
6 : 0
05.10.2023
Шериф
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Шериф
1 : 2
21.09.2023
Рома
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Шериф
2 : 1
31.08.2023
КИ Клаксвик
62' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
КИ Клаксвик
1 : 1
24.08.2023
Шериф
63' - 90'
73'
Лига Европы, 3 раунд
БАТЭ
2 : 2
17.08.2023
Шериф
1' - 66'
40'
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