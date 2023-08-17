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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
БАТЭ - Шериф
БАТЭ - Шериф: обзор матча 17 августа 2023
БАТЭ
17.08.2023, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 5
Завершен
Шериф
25'
А. Концевой
90+4'
Д. Лаптев
40'
Рикардиньо (П)
45+2'
Л. Энрике (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Шериф
ГОЛ! 2:2!
Д. Лаптев
90'
+4
Желтая карточка
Д. Гречихо
87'
85'
Замена
Д. Ботан
️️️️
Ж. Нгом Мбекели
Замена
А. Мартынов
️️️️
Р. Хадаркевич
82'
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
76'
Замена
В. Малькевич
️️️️
Д. Нечаев
76'
Желтая карточка
А. Концевой
68'
66'
Замена
М. Янсане
️️️️
Л. Энрике
66'
Замена
Д. Анкейе
️️️️
Рикардиньо
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
С. Волков
66'
Замена
В. Громыко
️️️️
И. Василевич
66'
54'
Замена
А. Зохури
️️️️
К. Апостолакис
54'
Замена
К. Товар
️️️️
Г. Кики
Замена
Д. Лаптев
️️️️
А. Шестюк
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Энрике
Желтая карточка
А. Шестюк
41'
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Рикардиньо
ГОЛ! 1:0!
А. Концевой
25'
24'
Желтая карточка
Г. Кики
Желтая карточка
Ш. Жимо
14'
7'
Желтая карточка
М. Гарананга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
15
Габи Кики
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
16
Алехандро Артундуага
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
8
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
18
Жоау Паулу
ЦП
69
Петер Адемо
ЦП
88
Седрик Бадоло
АП
11
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
22
Сеад Исламович
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Шериф
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
3
Дидье Буэно
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
21
Давид Анкейе
ЦФ
9
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
4-1-2-3
51
Дергачев
14
Жимо
4
Хадаркевич
24
Бане
27
Нечаев
15
Бочеров
5
Волков
19
Гречихо
80
Концевой
9
Шестюк
25
Василевич
4-2-3-1
35
Коваль
2
Апостолакис
24
Гарананга
16
Артундуага
15
Кики
18
Паулу
69
Адемо
8
Нгом Мбекели
88
Бадоло
90
Энрике
11
Рикардиньо
27
Нечаев
44
Малькевич
44
Малькевич
27
Нечаев
25
Василевич
55
Громыко
55
Громыко
25
Василевич
4
Хадаркевич
5
Мартынов
5
Мартынов
4
Хадаркевич
5
Волков
98
Подстрелов
98
Подстрелов
5
Волков
9
Шестюк
10
Лаптев
10
Лаптев
9
Шестюк
15
Кики
24
Товар
24
Товар
15
Кики
2
Апостолакис
63
Зохури
63
Зохури
2
Апостолакис
11
Рикардиньо
21
Анкейе
21
Анкейе
11
Рикардиньо
8
Нгом Мбекели
9
Ботан
9
Ботан
8
Нгом Мбекели
90
Энрике
95
Янсане
95
Янсане
90
Энрике
Остались в запасе
БАТЭ
Шериф
47
Андрей Кудравец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
22
Сеад Исламович
ЦП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
3
Дидье Буэно
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
22
Сеад Исламович
ЦП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
3
Дидье Буэно
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча БАТЭ - Шериф
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Томаш Богнар
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