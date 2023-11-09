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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Серветт - Шериф
Серветт - Шериф: обзор матча 09 ноября 2023
Серветт
09.11.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа G, 4 тур
2 : 1
Завершен
Шериф
84'
С. Руй
90+3'
К. Бедья (П)
12'
Й. Северен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Шериф
90'
+8
Вторая желтая
Г. Кики
90'
+8
Желтая карточка
М. Коваль
Желтая карточка
К. Бедья
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Бедья
90'
+3
90'
Вторая желтая
А. Зохури
90'
Желтая карточка
Г. Кики
ГОЛ! 1:1!
С. Руй
84'
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Т. Конья
81'
Замена
А. Барон
️️️️
Б. Мазику
81'
79'
Желтая карточка
А. Зохури
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Г. Ондуа
76'
72'
Замена
К. Апостолакис
️️️️
Ж. Нгом Мбекели
Желтая карточка
Й. Северен
69'
58'
Замена
М. Гарананга
️️️️
Рикардиньо
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Т. Маньин
54'
37'
Желтая карточка
С. Бадоло
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Й. Северен
Пас отдал
Ж. Нгом Мбекели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
(К)
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
16
Алехандро Артундуага
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
8
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
14
Амин Талаль
ЦП
18
Жоау Паулу
ЦП
88
Седрик Бадоло
АП
11
Рикардиньо
(К)
АП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
29
Влад Колыш
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
32
Роман Новиков
ЦП
3-2-3-1-1
32
Фрик
18
Мазику
77
Болла
4
Руй
19
Северен
2
Маньин
5
Ондуа
8
Конья
9
Стеванович
7
Кутеса
9
Бедья
4-2-3-1
35
Коваль
63
Зохури
15
Кики
24
Товар
16
Артундуага
14
Талаль
18
Паулу
88
Бадоло
11
Рикардиньо
8
Нгом Мбекели
21
Анкейе
18
Мазику
6
Барон
6
Барон
18
Мазику
5
Ондуа
21
Гуйемено
21
Гуйемено
5
Ондуа
8
Конья
30
Леле Диба
30
Леле Диба
8
Конья
2
Маньин
27
Кривелли
27
Кривелли
2
Маньин
11
Рикардиньо
24
Гарананга
24
Гарананга
11
Рикардиньо
8
Нгом Мбекели
2
Апостолакис
2
Апостолакис
8
Нгом Мбекели
Остались в запасе
Серветт
Шериф
18
Жоэль Малл
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
29
Влад Колыш
ЦЗ
32
Роман Новиков
ЦП
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
18
Жоэль Малл
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
29
Влад Колыш
ЦЗ
32
Роман Новиков
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча Серветт - Шериф
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Манфредас Лукьянчукас
Стадион:
Стад-де-Женев
Новости команд
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