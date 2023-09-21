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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Рома
Шериф - Рома: обзор матча 21 сентября 2023
Шериф
21.09.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа G, 1 тур
1 : 2
Завершен
Рома
57'
К. Товар
45+4'
Л. Паредес
65'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шериф - Рома
Красная карточка
Ж. Паулу
90'
+8
Желтая карточка
Ж. Паулу
90'
+7
Желтая карточка
К. Апостолакис
90'
+2
Замена
Л. Энрике
️️️️
К. Товар
88'
Замена
К. Апостолакис
️️️️
А. Артундуага
88'
80'
Замена
А. Белотти
️️️️
Р. Лукаку
Желтая карточка
Г. Кики
77'
65'
ГОЛ! 1:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Б. Кристанте
61'
Замена
Э. Бове
️️️️
У. Ауа
61'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Н. Залевски
61'
Замена
П. Дибала
️️️️
С. Эль-Шаарави
ГОЛ! 1:1!
К. Товар
57'
56'
Желтая карточка
Б. Кристанте
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Л. Паредес
Желтая карточка
А. Талаль
45'
+3
28'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Р. Саншеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
16
Алехандро Артундуага
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
8
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
69
Петер Адемо
ОП
18
Жоау Паулу
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Рома
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
22
Беркай Вардар
ОП
32
Роман Новиков
ЦП
29
Влад Колыш
ЦП
11
Рикардиньо
АП
9
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Риккардо Пагано
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
16
Маттиа Маннини
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
3-3-2-1-1
35
Коваль
24
Товар
15
Кики
24
Гарананга
16
Артундуага
69
Адемо
63
Зохури
18
Паулу
14
Талаль
8
Нгом Мбекели
21
Анкейе
3-2-3-1-1
99
Свилар
3
Льоренте
26
Н'Дика
23
Манчини
2
Карсдорп
59
Залевски
10
Ауа
4
Кристанте
8
Саншеш
8
Эль-Шаарави
9
Лукаку
16
Артундуага
2
Апостолакис
2
Апостолакис
16
Артундуага
24
Товар
90
Энрике
90
Энрике
24
Товар
59
Залевски
37
Спинаццола
37
Спинаццола
59
Залевски
8
Саншеш
5
Паредес
5
Паредес
8
Саншеш
10
Ауа
8
Бове
8
Бове
10
Ауа
8
Эль-Шаарави
21
Дибала
21
Дибала
8
Эль-Шаарави
9
Лукаку
11
Белотти
11
Белотти
9
Лукаку
Остались в запасе
Шериф
Рома
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
32
Роман Новиков
ЦП
29
Влад Колыш
ЦП
11
Рикардиньо
АП
9
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
23
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
16
Маттиа Маннини
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
32
Роман Новиков
ЦП
29
Влад Колыш
ЦП
11
Рикардиньо
АП
9
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
16
Маттиа Маннини
ЦП
Главный тренер
Роберто Бордин
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Шериф - Рома
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Шериф
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