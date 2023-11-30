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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Славия
Шериф - Славия: обзор матча 30 ноября 2023
Шериф
30.11.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
2 : 3
Завершен
Славия
45+3'
К. Товар
56'
Ж. Нгом Мбекели
19'
В. Юрецка
78'
Х. Зафейрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шериф - Славия
Желтая карточка
А. Артундуага
90'
+4
Замена
Б. Вардар
️️️️
V.
90'
+1
Желтая карточка
С. Бадоло
83'
78'
ГОЛ! 2:2!
Х. Зафейрис
Замена
V.
️️️️
Рикардиньо
74'
70'
Замена
М. Хытил
️️️️
М. ван Бурен
Желтая карточка
А. Талаль
67'
61'
Замена
К. Валлем
️️️️
А. Думитреску
ГОЛ! 2:1!
Ж. Нгом Мбекели
56'
ГОЛ! 1:1!
К. Товар
Пас отдал
Рикардиньо
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
А. Думитреску
Желтая карточка
К. Апостолакис
33'
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Юрецка
Пас отдал
Я. Боржил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
16
Алехандро Артундуага
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
8
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
18
Жоау Паулу
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
88
Седрик Бадоло
АП
11
Рикардиньо
(К)
АП
Главный тренер
Виктор Михайлов
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
(К)
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
2
Андрес Думитреску
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
10
Мик ван Бурен
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
29
Влад Колыш
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
32
Роман Новиков
ЦП
21
Давид Анкейе
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
6
Конрад Валлем
ПВ
26
Иван Шранц
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
4-2-3-1
35
Коваль
16
Артундуага
24
Гарананга
24
Товар
2
Апостолакис
18
Паулу
14
Талаль
8
Нгом Мбекели
11
Рикардиньо
90
Энрике
88
Бадоло
4-3-2-1
30
Мандоус
23
Дудера
5
Огбу
2
Думитреску
26
Боржил
8
Масопуст
20
Зафейрис
19
Дорли
10
ван Бурен
17
Провод
15
Юрецка
22
Вардар
22
Вардар
11
Рикардиньо
27
27
11
Рикардиньо
2
Думитреску
6
Валлем
6
Валлем
2
Думитреску
10
ван Бурен
13
Хытил
13
Хытил
10
ван Бурен
Остались в запасе
Шериф
Славия
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
29
Влад Колыш
ЦЗ
32
Роман Новиков
ЦП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
26
Иван Шранц
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
29
Влад Колыш
ЦЗ
32
Роман Новиков
ЦП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
26
Иван Шранц
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Шериф - Славия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан-Петру Чочирка
Стадион:
Sheriff Stadium, Tiraspol
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