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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Шериф
Славия - Шериф: обзор матча 05 октября 2023
Славия
05.10.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
6 : 0
Завершен
Шериф
4'
М. Хытил
7'
И. Огбу
39'
М. Гарананга (АГ)
47'
И. Шранц
58'
Д. Дудера
71'
М. Хытил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Шериф
Замена
Я. Боржил
️️️️
Л. Масопуст
78'
ГОЛ! 6:0!
М. Хытил
Пас отдал
Т. Голеш
71'
68'
Желтая карточка
Ж. Нгом Мбекели
Замена
М. ван Бурен
️️️️
И. Шранц
66'
Замена
Б. Огунгбайи
️️️️
К. Валлем
66'
Замена
Л. Провод
️️️️
Х. Зафейрис
66'
Замена
М. Томич
️️️️
Д. Дудера
66'
ГОЛ! 5:0!
Д. Дудера
Пас отдал
М. Хытил
58'
56'
Замена
К. Апостолакис
️️️️
А. Артундуага
ГОЛ! 4:0!
И. Шранц
Пас отдал
Д. Дудера
47'
46'
Замена
С. Бадоло
️️️️
К. Товар
44'
Желтая карточка
Г. Кики
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Гарананга
39'
35'
Желтая карточка
К. Товар
ГОЛ! 2:0!
И. Огбу
Пас отдал
Л. Масопуст
7'
ГОЛ! 1:0!
М. Хытил
Пас отдал
К. Валлем
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
2
Андрес Думитреску
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
20
Христос Зафейрис
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
6
Конрад Валлем
ПВ
13
Моймир Хытил
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
16
Алехандро Артундуага
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
8
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
69
Петер Адемо
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
11
Рикардиньо
АП
Главный тренер
Роберто Бордин
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
12
Jan Tredl
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
24
Болу Огунгбайи
ЦФ
Шериф
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
29
Влад Колыш
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
22
Беркай Вардар
ОП
32
Роман Новиков
ЦП
88
Седрик Бадоло
АП
21
Давид Анкейе
ЦФ
4-3-1-2
30
Мандоус
3
Голеш
5
Огбу
2
Думитреску
23
Дудера
19
Дорли
20
Зафейрис
8
Масопуст
6
Валлем
26
Шранц
13
Хытил
3-3-1-3
35
Коваль
24
Товар
15
Кики
24
Гарананга
63
Зохури
69
Адемо
16
Артундуага
14
Талаль
8
Нгом Мбекели
11
Рикардиньо
90
Энрике
8
Масопуст
26
Боржил
26
Боржил
8
Масопуст
23
Дудера
27
Томич
27
Томич
23
Дудера
20
Зафейрис
17
Провод
17
Провод
20
Зафейрис
26
Шранц
10
ван Бурен
10
ван Бурен
26
Шранц
6
Валлем
24
Огунгбайи
24
Огунгбайи
6
Валлем
16
Артундуага
2
Апостолакис
2
Апостолакис
16
Артундуага
24
Товар
88
Бадоло
88
Бадоло
24
Товар
Остались в запасе
Славия
Шериф
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
12
Jan Tredl
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
29
Влад Колыш
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
32
Роман Новиков
ЦП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
12
Jan Tredl
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
29
Влад Колыш
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
32
Роман Новиков
ЦП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Роберто Бордин
Статистика матча Славия - Шериф
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
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0 : 1
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