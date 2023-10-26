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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Серветт
Шериф - Серветт: обзор матча 26 октября 2023
Шериф
26.10.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
1 : 1
Завершен
Серветт
41'
Э. Кривелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шериф - Серветт
Замена
М. Гарананга
️️️️
А. Артундуага
85'
76'
Замена
К. Цунемото
️️️️
Б. Болла
Замена
К. Апостолакис
️️️️
Л. Энрике
76'
Желтая карточка
А. Зохури
75'
64'
Замена
Т. Конья
️️️️
Э. Кривелли
64'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
А. Антунес
64'
Замена
К. Бедья
️️️️
Ж. Гуйемено
Желтая карточка
К. Товар
50'
41'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кривелли
Пас отдал
Б. Мазику
Замена
Ж. Нгом Мбекели
️️️️
Ж. Паулу
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
16
Алехандро Артундуага
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
14
Амин Талаль
ЦП
18
Жоау Паулу
ЦП
88
Седрик Бадоло
АП
11
Рикардиньо
АП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Шериф
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
29
Влад Колыш
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
8
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
22
Беркай Вардар
ОП
32
Роман Новиков
ЦП
Серветт
40
Marwan Aubert
ВР
18
Жоэль Малл
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
4-2-3-1
35
Коваль
16
Артундуага
24
Товар
15
Кики
63
Зохури
14
Талаль
18
Паулу
90
Энрике
11
Рикардиньо
88
Бадоло
21
Анкейе
4-1-3-1-1
32
Фрик
18
Мазику
77
Болла
3
Вуйоз
19
Северен
28
Дулин
9
Стеванович
5
Ондуа
21
Гуйемено
8
Антунес
27
Кривелли
16
Артундуага
24
Гарананга
24
Гарананга
16
Артундуага
90
Энрике
2
Апостолакис
2
Апостолакис
90
Энрике
18
Паулу
8
Нгом Мбекели
8
Нгом Мбекели
18
Паулу
77
Болла
6
Цунемото
6
Цунемото
77
Болла
27
Кривелли
8
Конья
8
Конья
27
Кривелли
8
Антунес
7
Кутеса
7
Кутеса
8
Антунес
21
Гуйемено
9
Бедья
9
Бедья
21
Гуйемено
Остались в запасе
Шериф
Серветт
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
29
Влад Колыш
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
32
Роман Новиков
ЦП
Главный тренер
Виктор Михайлов
40
Marwan Aubert
ВР
18
Жоэль Малл
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
29
Влад Колыш
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
32
Роман Новиков
ЦП
Остались в запасе
40
Marwan Aubert
ВР
18
Жоэль Малл
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Шериф - Серветт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
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