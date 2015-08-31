|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Авангард (Курск)
|02.11.2015
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|25.10.2015
|90' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Зенит (Пенза)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Орел (Орел)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Арсенал-2 (Тула)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|08.09.2015
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|31.08.2015
|Был в запасе
|Витязь (Подольск)
|0:1
|Торпедо (Москва)