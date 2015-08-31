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    Даниил Савичев - статистика

    Полузащитник
    Имя Даниил
    Отчество Николаевич
    Фамилия Савичев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 июня 1994 (28 лет)
    Рост 181
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:1 Авангард (Курск)
    02.11.2015 Был в запасе Чертаново (Москва) 1:1 Торпедо (Москва)
    25.10.2015 90' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Зенит (Пенза)
    18.10.2015 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 2:1 Торпедо (Москва)
    11.10.2015 Был в запасе Рязань (Рязань) 1:1 Торпедо (Москва)
    04.10.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:0 Орел (Орел)
    14.09.2015 Был в запасе Арсенал-2 (Тула) 2:0 Торпедо (Москва)
    08.09.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
    31.08.2015 Был в запасе Витязь (Подольск) 0:1 Торпедо (Москва)
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