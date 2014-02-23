Даниэле Бартолини - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Даниэле
|Фамилия
|Бартолини
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 1995 (28 лет)
|Имя
|Даниэле
|Фамилия
|Бартолини
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливорно
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|69' -90'
|Парма (Парма)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|11.05.2014
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|04.05.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|5:3
|Ливорно (Ливорно)
|27.04.2014
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Лацио (Рим)
|19.04.2014
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:0
|Ливорно (Ливорно)
|13.04.2014
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|2:4
|Кьево (Верона)
|07.04.2014
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|26.03.2014
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|22.03.2014
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:1
|Ливорно (Ливорно)
|23.02.2014
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|2:3
|Верона (Верона)
|25.08.2013
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Рома (Рим)