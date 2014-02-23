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    Даниэле Бартолини - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Даниэле
    Фамилия Бартолини
    Команда Ливорно
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 марта 1995 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливорно 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 69' -90' Парма (Парма) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    11.05.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    04.05.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 5:3 Ливорно (Ливорно)
    27.04.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:2 Лацио (Рим)
    19.04.2014 Был в запасе Милан (Милан) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    13.04.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:4 Кьево (Верона)
    07.04.2014 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    26.03.2014 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    22.03.2014 Был в запасе Торино (Турин) 3:1 Ливорно (Ливорно)
    23.02.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:3 Верона (Верона)
    25.08.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:2 Рома (Рим)
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