Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Карпенко - статистика

    Защитник
    Имя Сергей
    Фамилия Карпенко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 мая 1981 (41 год)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 11 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2009 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Шахтер (Донецк)
    28.11.2009 1' -90' Говерла (Ужгород) 3:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    22.11.2009 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:2 Карпаты (Львов)
    24.10.2009 1' -90' Арсенал (Киев) 2:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    40'
    17.10.2009 1' -86' Кривбасс (Кривой Рог) 4:0 Заря (Луганск)
    03.10.2009 1' -90' Металлист (Харьков) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    26.09.2009 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Металлург (Донецк)
    20.09.2009 1' -90' Ворскла (Полтава) 0:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    29.08.2009 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Мариуполь (Мариуполь)
    22.08.2009 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 2:3 Черноморец (Одесса)
    08.08.2009 Был в запасе Таврия (Симферополь) 3:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    01.08.2009 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:3 Динамо (Киев)
    26.07.2009 Был в запасе Металлург (Запорожье) 2:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    18.07.2009 Был в запасе Шахтер (Донецк) 3:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    • Читайте нас: 
    11