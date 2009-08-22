|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2009
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|28.11.2009
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|3:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|22.11.2009
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:2
|Карпаты (Львов)
|24.10.2009
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|40'
|17.10.2009
|1' -86'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|4:0
|Заря (Луганск)
|03.10.2009
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|26.09.2009
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|20.09.2009
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|29.08.2009
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|22.08.2009
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:3
|Черноморец (Одесса)
|08.08.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|01.08.2009
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:3
|Динамо (Киев)
|26.07.2009
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.07.2009
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Кривбасс (Кривой Рог)