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Сергей Карпенко
Статистика
Сергей Карпенко - статистика
Завершил карьеру
19 мая 1981 (45)
#81 | Защитник
182 см | 76 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кривбасс
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Украины, 16 тур
Кривбасс
0 : 2
06.12.2009
Шахтер
1' - 90'
Чемпионат Украины, 15 тур
Говерла
3 : 0
28.11.2009
Кривбасс
1' - 90'
Чемпионат Украины, 14 тур
Кривбасс
1 : 2
22.11.2009
Карпаты
1' - 90'
Чемпионат Украины, 11 тур
Арсенал
2 : 1
24.10.2009
Кривбасс
1' - 90'
40'
Чемпионат Украины, 10 тур
Кривбасс
4 : 0
17.10.2009
Заря
1' - 86'
Чемпионат Украины, 9 тур
Металлист
1 : 0
03.10.2009
Кривбасс
1' - 90'
Чемпионат Украины, 8 тур
Кривбасс
0 : 1
26.09.2009
Металлург
1' - 90'
Чемпионат Украины, 7 тур
Ворскла
0 : 0
20.09.2009
Кривбасс
1' - 90'
Чемпионат Украины, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
29.08.2009
Мариуполь
1' - 90'
Чемпионат Украины, 5 тур
Кривбасс
2 : 3
22.08.2009
Черноморец
1' - 90'
Чемпионат Украины, 4 тур
Таврия
3 : 1
08.08.2009
Кривбасс
Был в запасе
Чемпионат Украины, 3 тур
Кривбасс
1 : 3
01.08.2009
Динамо К
Был в запасе
Чемпионат Украины, 2 тур
Металлург
2 : 1
26.07.2009
Кривбасс
Был в запасе
Чемпионат Украины, 1 тур
Шахтер
3 : 0
18.07.2009
Кривбасс
Был в запасе
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