Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Кривбасс
Шахтер - Кривбасс: обзор матча 18 июля 2009
Шахтер
18.07.2009, суббота, 21:00
Чемпионат Украины, 1 тур
3 : 0
Завершен
Кривбасс
18'
Жадсон
34'
Д. Агахова
47'
Жадсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Кривбасс
Замена
️️️️
Илсиньо
Замена
️️️️
Д. Агахова
Замена
️️️️
Д. Чигринский
Замена
️️️️
С. Мотуз
ГОЛ! 3:0!
Жадсон
Желтая карточка
Э. Булку
Желтая карточка
Т. Хюбшман
ГОЛ! 2:0!
Д. Агахова
Замена
️️️️
А. Силагайлис
18'
Желтая карточка
П. Свиридов
ГОЛ! 1:0!
Жадсон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Кривбасс
23
Исли Хиди
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
8
Эрвин Булку
ЦЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
16
Платон Свиридов
ЦП
16
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
17
Дориан Бюлюкбаши
АП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
77
Джулиус Агахова
ЦФ
Кривбасс
1
Андрей Федоренко
ВР
0
Александр Грановский
ЦЗ
56
Артурс Силагайлис
ЦЗ
81
Сергей Карпенко
ПЗ
0
Анатолий Опря
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
4-2-2-2
30
Пятов
13
Шевчук
33
Чижов
50
Кучер
33
Срна
19
Гай
3
Хюбшман
10
Виллиан
10
Жадсон
4
Адриано
20
Гладкий
4-3-1-1
23
Хиди
77
Комарницкий
8
Булку
25
Жданов
4
Сердюк
9
Оберемко
16
Свиридов
16
Ивашкевичус
17
Бюлюкбаши
21
Штурко
19
Чигринский
19
Чигринский
77
Илсиньо
77
Илсиньо
77
Агахова
77
Агахова
56
Силагайлис
56
Силагайлис
59
Мотуз
59
Мотуз
Остались в запасе
Шахтер
Кривбасс
12
Рустам Худжамов
ВР
14
Василий Кобин
ПЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
0
Анатолий Опря
ЦП
0
Александр Грановский
ЦЗ
1
Андрей Федоренко
ВР
81
Сергей Карпенко
ПЗ
10
Руслан Костышин
АП
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
14
Василий Кобин
ПЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
Остались в запасе
0
Анатолий Опря
ЦП
0
Александр Грановский
ЦЗ
1
Андрей Федоренко
ВР
81
Сергей Карпенко
ПЗ
10
Руслан Костышин
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Шахтер - Кривбасс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
РСК Олимпийский
Новости команд
Все
Шахтер
Кривбасс
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+