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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Кривбасс
Металлист - Кривбасс: обзор матча 03 октября 2009
Металлист
03.10.2009, суббота, 20:00
Чемпионат Украины, 9 тур
1 : 0
Завершен
Кривбасс
90+1'
Жажа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Кривбасс
Желтая карточка
Жажа
+2
ГОЛ! 1:0!
Жажа
+1
Замена
️️️️
В. Бордиян
Желтая карточка
А. Кобахидзе
Замена
️️️️
А. Жданов
Желтая карточка
А. Опря
Замена
️️️️
А. Богомазов
Замена
️️️️
С. Пшеничных
Замена
️️️️
В. Лысенко
Замена
️️️️
Э. Булку
Желтая карточка
А. Богомазов
Желтая карточка
И. Хиди
Желтая карточка
М. Девич
20'
Желтая карточка
А. Максимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
8
Эдмар
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
70
Жажа
ЦФ
Кривбасс
23
Исли Хиди
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
8
Эрвин Булку
ЦЗ
20
Олег Допилка
ЦЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
81
Сергей Карпенко
ПЗ
0
Анатолий Опря
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
57
Андрей Богомазов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
4-1-1-1-3
29
Горяинов
19
Пшеничных
18
Гуйе
2
Майдана
37
Бордиян
5
Шелаев
8
Эдмар
16
Олейник
70
Жажа
32
Девич
7
Лысенко
3-2-4-1
23
Хиди
8
Булку
20
Допилка
25
Жданов
81
Карпенко
4
Сердюк
25
Максимов
57
Богомазов
30
Кобахидзе
0
Опря
21
Бартулович
Остались в запасе
Металлист
Кривбасс
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Металлист - Кривбасс
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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