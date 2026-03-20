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Серия А 2026/2027
Команды
Кальяри
Леонардо Паволетти
Статистика
€ 600 тыс
Леонардо Паволетти - статистика
Кальяри
26 ноября 1988 (37)
#30 | Нападающий
186 см
Италия
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Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
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Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
13
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
0 : 1
20.03.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Пиза
3 : 1
15.03.2026
Кальяри
46' - 90'
67'
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
1 : 2
07.03.2026
Комо
88' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
1 : 1
27.02.2026
Кальяри
87' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
0 : 0
21.02.2026
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
0 : 2
16.02.2026
Лечче
1' - 57'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
2 : 0
09.02.2026
Кальяри
73' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
4 : 0
31.01.2026
Верона
86' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
1 : 2
24.01.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кальяри
1 : 0
17.01.2026
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
3 : 0
12.01.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кремонезе
2 : 2
08.01.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0 : 1
02.01.2026
Милан
83' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1 : 2
27.12.2025
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
2 : 2
21.12.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
2 : 1
13.12.2025
Кальяри
87' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
1 : 0
07.12.2025
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2 : 1
29.11.2025
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
3 : 3
22.11.2025
Дженоа
71' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Комо
0 : 0
08.11.2025
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 0
03.11.2025
Кальяри
80' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
1 : 2
30.10.2025
Сассуоло
76' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
2 : 2
26.10.2025
Кальяри
62' - 90'
90'
66'
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
0 : 2
19.10.2025
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1 : 1
05.10.2025
Кальяри
83' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Кальяри
0 : 2
27.09.2025
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
19.09.2025
Кальяри
Был в запасе
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