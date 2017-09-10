Лука Антеи - статистика
#51 | Защитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Антеи
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 1,10
млн
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Антеи
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Беневенто
|8
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2017
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|03.12.2017
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:2
|Милан (Милан)
|27.11.2017
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|19.11.2017
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|05.11.2017
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Беневенто (Беневенто)
|85'
|29.10.2017
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:5
|Лацио (Рим)
|25.10.2017
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Беневенто (Беневенто)
|16.10.2017
|1' -37'
|Верона (Верона)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|37'
|17.09.2017
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|6:0
|Беневенто (Беневенто)
|10.09.2017
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:1
|Торино (Турин)