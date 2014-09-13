|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тосно
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.03.2015
|Был в запасе
|Тосно (Тосно)
|0:1
|Томь (Томск)
|22.03.2015
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|1:2
|Тосно (Тосно)
|18.03.2015
|77' -90'
|Тосно (Тосно)
|3:1
|Химик (Дзержинск)
|14.03.2015
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Тосно (Тосно)
|21.11.2014
|1' -60'
|Тосно (Тосно)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Тосно (Тосно)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|05.10.2014
|1' -60'
|Тосно (Тосно)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|29.09.2014
|84' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Тосно (Тосно)
|20.09.2014
|1' -46'
|Тосно (Тосно)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|26'
|13.09.2014
|1' -75'
|Тосно (Тосно)
|1:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|24'
|07.09.2014
|46' -90'
|Томь (Томск)
|2:2
|Тосно (Тосно)