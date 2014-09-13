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    Отар Марцваладзе - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Отар
    Отчество Отарович
    Фамилия Марцваладзе
    Состав Без клуба
    Родной город Тбилиси
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 июля 1984 (38 лет)
    Рост 176
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тосно 7 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.03.2015 Был в запасе Тосно (Тосно) 0:1 Томь (Томск)
    22.03.2015 Был в запасе Сокол (Саратов) 1:2 Тосно (Тосно)
    18.03.2015 77' -90' Тосно (Тосно) 3:1 Химик (Дзержинск)
    14.03.2015 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:2 Тосно (Тосно)
    21.11.2014 1' -60' Тосно (Тосно) 2:1 Луч (Владивосток)
    19.10.2014 Был в запасе Тосно (Тосно) 1:0 Балтика (Калининград)
    05.10.2014 1' -60' Тосно (Тосно) 0:0 Шинник (Ярославль)
    29.09.2014 84' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Тосно (Тосно)
    20.09.2014 1' -46' Тосно (Тосно) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    26'
    13.09.2014 1' -75' Тосно (Тосно) 1:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    24'
    07.09.2014 46' -90' Томь (Томск) 2:2 Тосно (Тосно)
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