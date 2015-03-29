Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2014/2015 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Чемпионат Украины 2007/2008