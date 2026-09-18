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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Касымпаша
Керем Демирбай
Статистика
€ 1 млн
Керем Демирбай - статистика
Касымпаша
3 июля 1993 (33), Хертен
#26 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Германия | Турция
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
18.09.2026
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
13.09.2026
Касымпаша
1' - 77'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 2
06.09.2026
Амед
1' - 82'
76'
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
30.08.2026
Касымпаша
1' - 90'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
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Германия. Кубок 2020/2021
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Германия. Кубок 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Кубок 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
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Кубок конфедераций 2017
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Лига чемпионов 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Германия. Бундеслига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Касымпаша
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
18.09.2026
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
13.09.2026
Касымпаша
1' - 77'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 2
06.09.2026
Амед
1' - 82'
76'
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
30.08.2026
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Чорум
0 : 1
22.08.2026
Касымпаша
1' - 90'
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