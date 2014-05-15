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Илья Сетов
Статистика
Илья Сетов - статистика
Завершил карьеру
3 августа 1994 (32)
#13 | Полузащитник
176 см | 73 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Балтика
2 : 2
15.05.2014
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Оренбург
2 : 0
11.05.2014
Балтика
72' - 87'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
3 : 0
05.05.2014
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
0 : 2
30.04.2014
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сочи
2 : 0
20.04.2014
Балтика
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Арсенал
1 : 1
09.04.2014
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1 : 1
09.03.2014
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1 : 0
10.11.2013
Нефтехимик
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
1 : 1
27.10.2013
Уфа
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
12.08.2013
Балтика
Был в запасе
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