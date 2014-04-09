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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Балтика
Арсенал - Балтика: обзор матча 09 апреля 2014
Арсенал
09.04.2014, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
10'
М. Лепский
9'
М. Вотинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Балтика
87'
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Зюзинс
82'
Замена
М. Плопа
️️️️
В. Каленкович
Замена
Р. Тимохин
️️️️
А. Кутьин
77'
Замена
А. Лях
️️️️
Д. Смирнов
73'
64'
Замена
В. Запрудских
️️️️
Д. Сысуев
Желтая карточка
И. Калешин
32'
21'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
ГОЛ! 1:1!
М. Лепский
10'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Вотинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
20
Павел Сергеев
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
13
Илья Сетов
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
3-1-4-2
16
Котов
18
Сухарев
23
Калешин
22
Ершов
18
Кашчелан
27
Игнатьев
24
Смирнов
28
Рыжков
77
Лепский
11
Базанов
48
Кутьин
4-3-3
1
Колинько
89
Стоцкий
4
Овсиенко
23
Васильев
81
Зимулька
17
Зюзинс
8
Чиркин
93
Каленкович
15
Скавыш
45
Вотинов
8
Сысуев
48
Кутьин
45
Тимохин
45
Тимохин
48
Кутьин
24
Смирнов
90
Лях
90
Лях
24
Смирнов
8
Сысуев
68
Запрудских
68
Запрудских
8
Сысуев
93
Каленкович
3
Плопа
3
Плопа
93
Каленкович
17
Зюзинс
17
Гацко
17
Гацко
17
Зюзинс
Остались в запасе
Арсенал
Балтика
20
Павел Сергеев
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
22
Алексей Алексеев
ЦФ
13
Илья Сетов
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
20
Павел Сергеев
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Остались в запасе
22
Алексей Алексеев
ЦФ
13
Илья Сетов
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Арсенал - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Арсенал
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