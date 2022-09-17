Николай Поульсен - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Поульсен
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Поульсен
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Орхус
|2:0
|Хорсенс
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Орхус
|1:1
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|17.02.2023
|1' - 90'
|Ольборг
|0:1
|Орхус
|Дания. Суперлига, 18 тур
|89'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орхус
|18
|0
|2
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|26.02.2023
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|17.02.2023
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|89'
|13.11.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.11.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|30.10.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|90'
|16.10.2022
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|34'
|09.10.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|89'
|02.10.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|17.09.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|74'
|11.09.2022
|1' -46'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|2'
|05.09.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:3
|Нордшелланд (Фарум)
|26.08.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|2:1
|Орхус (Орхус)
|63'
|20.08.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|87'
|07.08.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Орхус (Орхус)
|31.07.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|24.07.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|17.07.2022
|1' -83'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Орхус (Орхус)