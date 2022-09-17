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    Николай Поульсен - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Николай
    Фамилия Поульсен
    Команда Орхус
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 августа 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Орхус 2:0 Хорсенс Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 1' - 90' Орхус 1:1 Силькеборг Дания. Суперлига, 19 тур
    17.02.2023 1' - 90' Ольборг 0:1 Орхус Дания. Суперлига, 18 тур
    89'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Орхус 18 0 2 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -90' Орхус (Орхус) 2:0 Хорсенс (Хорсенс)
    26.02.2023 1' -90' Орхус (Орхус) 1:1 Силькеборг (Силькеборг)
    17.02.2023 1' -90' Ольборг (Ольборг) 0:1 Орхус (Орхус)
    89'
    13.11.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    06.11.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 1:1 Орхус (Орхус)
    30.10.2022 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:1 Орхус (Орхус)
    90'
    16.10.2022 1' -90' Нордшелланд (Фарум) 1:1 Орхус (Орхус)
    34'
    09.10.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 0:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    89'
    02.10.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Орхус (Орхус)
    17.09.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 3:1 Ольборг (Ольборг)
    74'
    11.09.2022 1' -46' Силькеборг (Силькеборг) 1:0 Орхус (Орхус)
    2'
    05.09.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 2:3 Нордшелланд (Фарум)
    26.08.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 2:1 Орхус (Орхус)
    63'
    20.08.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Орхус (Орхус)
    87'
    07.08.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Орхус (Орхус)
    31.07.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 0:0 Рандерс (Рандерс)
    24.07.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 3:1 Виборг (Виборг)
    17.07.2022 1' -83' Брондбю (Бреннбю) 1:0 Орхус (Орхус)
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