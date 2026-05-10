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Дания. Суперлига
Команды
Орхус
Николай Поульсен
Статистика
€ 200 тыс
Николай Поульсен - статистика
Орхус
15 августа 1993 (33)
#6 | Полузащитник
180 см
Дания
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Дания. Суперлига 2022/2023
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орхус
20
1
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 31 тур
Брондбю
0 : 2
10.05.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 30 тур
Орхус
2 : 1
03.05.2026
Сендерийск
70' - 90'
Дания. Суперлига, 29 тур
Орхус
0 : 0
26.04.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 27 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
20.04.2026
Орхус
75' - 90'
77'
Дания. Суперлига, 24 тур
Орхус
0 : 0
22.03.2026
Брондбю
56' - 90'
Дания. Суперлига, 23 тур
Сендерийск
1 : 1
15.03.2026
Орхус
65' - 90'
89'
Дания. Суперлига, 18 тур
Рандерс
1 : 2
07.12.2025
Орхус
1' - 64'
Дания. Суперлига, 17 тур
Орхус
2 : 0
30.11.2025
Копенгаген
1' - 69'
58'
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
0 : 2
21.11.2025
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 3
09.11.2025
Сендерийск
1' - 77'
44'
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
03.11.2025
Орхус
1' - 78'
Дания. Суперлига, 13 тур
Орхус
1 : 0
24.10.2025
Нордшелланд
1' - 71'
Дания. Суперлига, 12 тур
Брондбю
3 : 3
19.10.2025
Орхус
1' - 63'
Дания. Суперлига, 11 тур
Орхус
3 : 1
05.10.2025
Силькеборг
1' - 67'
10'
7'
Дания. Суперлига, 9 тур
Орхус
1 : 0
21.09.2025
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
1 : 2
14.09.2025
Орхус
1' - 90'
14'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 1
31.08.2025
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Орхус
1 : 0
24.08.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Оденсе
1 : 5
18.08.2025
Орхус
1' - 73'
Дания. Суперлига, 4 тур
Копенгаген
2 : 3
08.08.2025
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Орхус
0 : 0
03.08.2025
Мидтьюлланд
1' - 71'
Дания. Суперлига, 2 тур
Орхус
1 : 2
25.07.2025
Рандерс
1' - 87'
Дания. Суперлига, 1 тур
Сендерийск
1 : 1
20.07.2025
Орхус
1' - 77'
71'
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