Игнат Сабирзянов - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Игнат
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Сабирзянов
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Имя
|Игнат
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Сабирзянов
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Носта
|14
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|26.10.2015
|56' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|1:2
|Носта (Новотроицк)
|20.10.2015
|1' -62'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|14.10.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Волга (Ульяновск)
|12'
|08.10.2015
|27' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|Носта (Новотроицк)
|03.10.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|27.09.2015
|1' -46'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:0
|Носта (Новотроицк)
|09.09.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)
|02.09.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|30.08.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|21.08.2015
|1' -80'
|Носта (Новотроицк)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|67'
|16.08.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|10.08.2015
|65' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:6
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|03.08.2015
|1' -66'
|Динамо (Киров)
|1:1
|Носта (Новотроицк)