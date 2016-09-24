Владимир Переверзев - статистика
#57 | Полузащитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Переверзев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|68
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Переверзев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2016
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|29.11.2016
|1' -62'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|6:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|25.11.2016
|86' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|18.11.2016
|88' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|30.10.2016
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|23.10.2016
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:3
|Томь (мол) (Томск)
|30.09.2016
|90' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|24.09.2016
|65' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|15.09.2016
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|21.08.2016
|1' -51'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|8'
|14.08.2016
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|3:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|29.07.2016
|89' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)