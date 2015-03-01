Валерий Гришин - статистика
#47 | Полузащитник
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Гришин
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1994 (28 лет)
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Гришин
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2015
|83' -90'
|Металлург (Донецк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|17.05.2015
|80' -90'
|Волынь (Луцк)
|4:2
|Говерла (Ужгород)
|04.05.2015
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|6:0
|Говерла (Ужгород)
|25.04.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Заря (Луганск)
|19.04.2015
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|10.04.2015
|1' -78'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|34' 20'
|03.04.2015
|1' -57'
|Олимпик (Донецк)
|1:2
|Говерла (Ужгород)
|14.03.2015
|1' -52'
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|08.03.2015
|1' -80'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|01.03.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Металлург (Запорожье)