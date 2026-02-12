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Команды
Крылья Советов
Дмитрий Иванисеня
Трансферы
€ 300 тыс
Дмитрий Иванисеня - трансферы
Крылья Советов
11 января 1994 (32)
#21 | Полузащитник
Украина | Россия
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Тип трансфера
12.02.26 / 30.06.26
Крылья Советов
Урал
Аренда
06.07.21 / 30.06.26
Заря
Крылья Советов
Свободный агент
16.07.19 / 06.07.21
Динамо Тб
Заря
Свободный агент
12.02.18 / 16.07.19
Без клуба
Динамо Тб
Свободный агент
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