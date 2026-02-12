Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Дмитрий Иванисеня - трансферы

Крылья Советов
11 января 1994 (32)
#21 | Полузащитник
Украина | Россия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
12.02.26 / 30.06.26
Крылья Советов
Урал
Аренда
06.07.21 / 30.06.26
Заря
Крылья Советов
Свободный агент
16.07.19 / 06.07.21
Динамо Тб
Заря
Свободный агент
12.02.18 / 16.07.19
Без клуба
Динамо Тб
Свободный агент
Главные новости
Стало известно, какие российские клубы хотели подписать Хусанова из Узбекистана
09:50
Аршавин высказался о новом формате ЧМ
09:36
Дзюба оценил работу Карседо в «Спартаке»
09:13
«Никогда такого не видел»: Радимов сказал, что его удивило в матче Аргентины с Египтом
08:55
Тренер Египта раскритиковал ФИФА после матча с Аргентиной
08:46
1
Месси прокомментировал незабитый пенальти в матче с Египтом
08:34
2
Стала известна судьба Шевалье в «ПСЖ»
08:27
1
Все пары 1/4 финала ЧМ, ФИФА может снять бан с России, новые рекорды Месси, уход Сперцяна и другие новости
02:30
Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2026
01:58
10
ЧМ-2026. Швейцария прошла в 1/4 финала, обыграв Колумбию по пенальти
01:51
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+