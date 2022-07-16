Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Иванисеня - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Фамилия Иванисеня
    Команда Крылья Советов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 января 1994 (29 лет)
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Динамо 1:0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 18 тур
    01.03.2023 Был в запасе Динамо 1:1 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    23.02.2023 Был в запасе Крылья Советов 2:1 Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Динамо (Москва) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    12.11.2022 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 1:3 Ростов (Ростов-на-Дону)
    22.07.2022 1' -78' Зенит (Санкт-Петербург) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    16.07.2022 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:4 Крылья Советов (Самара)
    • Читайте нас: 
    11