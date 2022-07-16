Дмитрий Иванисеня - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Иванисеня
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1994 (29 лет)
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Иванисеня
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1994 (29 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|Был в запасе
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|1:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|22.07.2022
|1' -78'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|16.07.2022
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:4
|Крылья Советов (Самара)