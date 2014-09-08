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    Антонио Луиси - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Антонио
    Фамилия Луиси
    Команда Дифферданж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 октября 1994 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2015 Был в запасе Люксембург 2:4 Словакия
    09.10.2015 Был в запасе Испания 4:0 Люксембург
    08.09.2015 Был в запасе Белоруссия 2:0 Люксембург
    05.09.2015 Был в запасе Люксембург 1:0 Северная Македония
    27.03.2015 Был в запасе Словакия 3:0 Люксембург
    15.11.2014 Был в запасе Люксембург 0:3 Украина
    12.10.2014 Был в запасе Люксембург 0:4 Испания
    09.10.2014 Был в запасе Северная Македония 3:2 Люксембург
    08.09.2014 63' -90' Люксембург 1:1 Белоруссия
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