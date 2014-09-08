Антонио Луиси - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Луиси
|Команда
|Дифферданж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 октября 1994 (28 лет)
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Луиси
|Команда
|Дифферданж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 октября 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2015
|Был в запасе
|Люксембург
|2:4
|Словакия
|09.10.2015
|Был в запасе
|Испания
|4:0
|Люксембург
|08.09.2015
|Был в запасе
|Белоруссия
|2:0
|Люксембург
|05.09.2015
|Был в запасе
|Люксембург
|1:0
|Северная Македония
|27.03.2015
|Был в запасе
|Словакия
|3:0
|Люксембург
|15.11.2014
|Был в запасе
|Люксембург
|0:3
|Украина
|12.10.2014
|Был в запасе
|Люксембург
|0:4
|Испания
|09.10.2014
|Был в запасе
|Северная Македония
|3:2
|Люксембург
|08.09.2014
|63' -90'
|Люксембург
|1:1
|Белоруссия