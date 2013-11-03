Хосе Антонио Каро - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Хосе Антонио
|Фамилия
|Каро
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Хосе Антонио
|Фамилия
|Каро
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2014
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|28.03.2014
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:3
|Бетис (Севилья)
|16.03.2014
|17' -41'
|Эльче (Эльче)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|08.03.2014
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|02.03.2014
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|18.01.2014
|78' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:5
|Реал (Мадрид)
|15.12.2013
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|5:1
|Бетис (Севилья)
|01.12.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|10.11.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:4
|Барселона (Барселона)
|03.11.2013
|54' -90'
|Малага (Малага)
|3:2
|Бетис (Севилья)