Александр Цыбиков - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Цыбиков
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1994 (29 лет)
|Рост
|165
|Вес
|55
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Цыбиков
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1994 (29 лет)
|Рост
|165
|Вес
|55
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|90' -90'
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|25.10.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Зенит (Пенза)
|18.10.2015
|1' -75'
|Зенит (Пенза)
|1:2
|Рязань (Рязань)
|11.10.2015
|1' -90'
|Локомотив (Лиски)
|3:0
|Зенит (Пенза)
|04.10.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|2:1
|Металлург Л (Липецк)
|27.09.2015
|65' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|0:2
|Зенит (Пенза)
|21.09.2015
|1' -66'
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|14.09.2015
|75' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:1
|Зенит (Пенза)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|0:1
|Калуга (Калуга)
|11.08.2015
|67' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Зенит (Пенза)
|03.08.2015
|89' -90'
|Зенит (Пенза)
|3:0
|Торпедо (Москва)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|0:3
|Зенит (Пенза)
|20.07.2015
|46' -90'
|Зенит (Пенза)
|0:1
|Орел (Орел)