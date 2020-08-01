Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данила Буранов - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Данила
    Отчество Олегович
    Фамилия Буранов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 178
    Вес 71
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11