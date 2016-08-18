Нарула Джарулаев - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Нарула
|Отчество
|Рагифович
|Фамилия
|Джарулаев
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1996 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|70
|Имя
|Нарула
|Отчество
|Рагифович
|Фамилия
|Джарулаев
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1996 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи (мол)
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2016
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.10.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|21.10.2016
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|16.10.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|30.09.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|24.09.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|16.09.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|09.09.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|4:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|27.08.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|18.08.2016
|85' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|06.08.2016
|69' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.07.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)