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Марселиньо
Статистика
Марселиньо - статистика
Завершил карьеру
24 августа 1984 (42), Манакапуру
#84 | Полузащитник
177 см
Болгария | Бразилия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Лига чемпионов 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лудогорец
9
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Интер
2 : 1
27.02.2020
Лудогорец
1' - 83'
Лига Европы, 1/16 финала
Лудогорец
0 : 2
20.02.2020
Интер
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Лудогорец
1 : 1
12.12.2019
Ференцварош
1' - 90'
24'
Лига Европы, 5 тур
ЦСКА
1 : 1
28.11.2019
Лудогорец
1' - 75'
Лига Европы, 4 тур
Эспаньол
6 : 0
07.11.2019
Лудогорец
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Лудогорец
0 : 1
24.10.2019
Эспаньол
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Ференцварош
0 : 3
03.10.2019
Лудогорец
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
5 : 1
19.09.2019
ЦСКА
1' - 74'
Лига Европы, 4 раунд
Марибор
2 : 2
29.08.2019
Лудогорец
1' - 90'
17'
17'
Лига Европы, 4 раунд
Лудогорец
0 : 0
22.08.2019
Марибор
Был в запасе
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