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Норвегия. Элитсериен
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Лиллестрем
Фредрик Гульбрандсен
Статистика
€ 450 тыс
Фредрик Гульбрандсен - статистика
Лиллестрем
10 сентября 1992 (34)
#8 | Нападающий
178 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Лиллестрем
1 : 2
17.09.2026
Торренсе
1' - 61'
58'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Лиллестрем
2 : 0
12.09.2026
Волеренга
1' - 74'
29'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Бранн
1 : 2
05.09.2026
Лиллестрем
1' - 61'
22'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Лиллестрем
1 : 4
30.08.2026
Фредрикстад
1' - 64'
37'
Лига Европы, 4 раунд
Лиллестрем
2 : 1
27.08.2026
Эгнатия
1' - 89'
45'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Лига конференций 2024/2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Лига Европы 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
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Турция. Суперлига 2020/2021
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Лига Европы 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лиллестрем
3
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Лиллестрем
1 : 2
17.09.2026
Торренсе
1' - 61'
58'
Лига Европы, 4 раунд
Лиллестрем
2 : 1
27.08.2026
Эгнатия
1' - 89'
45'
Лига Европы, 4 раунд
Эгнатия
0 : 0
20.08.2026
Лиллестрем
1' - 80'
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