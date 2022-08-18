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    Карол Ангильский - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Карол
    Фамилия Ангильский
    Команда Сивасспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 марта 1996 (26 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сивасспор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 80' -90' Сивасспор (Сивас) 0:2 Мальме (Мальме)
    18.08.2022 Был в запасе Мальме (Мальме) 3:1 Сивасспор (Сивас)
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