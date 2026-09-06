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Кипр. Первый дивизион
Команды
Неа Саламис Фамагуста
Карол Ангильский
Статистика
€ 400 тыс
Карол Ангильский - статистика
Неа Саламис Фамагуста
20 марта 1996 (30)
#19 | Нападающий
177 см
Польша
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
46' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Польша. Экстракласа 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
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Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Турция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
8
2/-1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
АЕК
0 : 4
27.08.2025
Бранн
72' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Бранн
2 : 1
21.08.2025
АЕК
1' - 66'
16'
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
1' - 71'
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
1' - 63'
48'
Лига Европы, 2 раунд
АЕК
2 : 1
31.07.2025
Целе
1' - 84'
43'
Лига Европы, 2 раунд
Целе
1 : 1
24.07.2025
АЕК
1' - 80'
Лига Европы, 1 раунд
Партизан
2 : 1
17.07.2025
АЕК
1' - 96'
90'
90'
Лига Европы, 1 раунд
АЕК
1 : 0
10.07.2025
Партизан
75' - 90'
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