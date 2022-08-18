Карол Ангильский - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Карол
|Фамилия
|Ангильский
|Команда
|Сивасспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Карол
|Фамилия
|Ангильский
|Команда
|Сивасспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сивасспор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|80' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|0:2
|Мальме (Мальме)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Мальме (Мальме)
|3:1
|Сивасспор (Сивас)