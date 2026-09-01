Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Чемпионшип
Команды
Дерби Каунти
Крэйг Форсит
Статистика
€ 50 тыс
Крэйг Форсит - статистика
Дерби Каунти
24 февраля 1989 (37), Карнусти
#3 | Защитник
189 см | 83 кг
Шотландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Портсмут
0 : 2
01.09.2026
Дерби Каунти
1' - 80'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Дерби Каунти
0 : 3
29.08.2026
Суонси
Был в запасе
Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Первая лига 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Англия. Кубок 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дерби Каунти
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Портсмут
0 : 2
01.09.2026
Дерби Каунти
1' - 80'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Дерби Каунти
0 : 3
29.08.2026
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Дерби Каунти
2 : 2
22.08.2026
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Чарльтон
2 : 1
15.08.2026
Дерби Каунти
1' - 83'
Главные новости
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
21:18
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
1
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
5
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
2
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
3
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
18
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
4
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+