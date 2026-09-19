Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Слован
Томаш Коубек
Статистика
€ 300 тыс
Томаш Коубек - статистика
Слован
26 августа 1992 (34)
#40 | Вратарь
198 см
Чехия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Слован
3 : 0
12.09.2026
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Яблонец
1 : 2
06.09.2026
Слован
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Слован
2 : 0
30.08.2026
Градец-Кралове
1' - 90'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Германия. Бундеслига 2023/2024
Германия. Бундеслига 2022/2023
Германия. Кубок 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Лига наций 2020/2021
Лига Европы 2018/2019
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Чехия. Синот Лига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Слован
3 : 0
12.09.2026
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Яблонец
1 : 2
06.09.2026
Слован
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Слован
2 : 0
30.08.2026
Градец-Кралове
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Фастав
0 : 1
22.08.2026
Слован
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Слован
1 : 1
16.08.2026
Славия
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Зброевка
0 : 1
07.08.2026
Слован
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Слован
0 : 1
01.08.2026
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Виктория
1 : 3
25.07.2026
Слован
1' - 90'
Главные новости
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
1
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
1
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
8
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
4
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
3
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
Фото
Легионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+