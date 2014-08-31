|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.01.2015
|71' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|10.01.2015
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|21.12.2014
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:2
|Арсенал (Лондон)
|06.12.2014
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|29.11.2014
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|19.10.2014
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|27.09.2014
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|20.09.2014
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|13.09.2014
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|31.08.2014
|84' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)