Статистика по турнирам

Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Германия. Бундеслига 2008/2009 Германия. Кубок 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Чемпионат Европы 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008