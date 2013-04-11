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Александр Фрай
Статистика
Александр Фрай - статистика
Завершил карьеру
15 июля 1979 (47)
#13 | Нападающий
179 см | 76 кг
Швейцария
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Германия. Бундеслига 2008/2009
Германия. Кубок 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Чемпионат Европы 2008
Германия. Бундеслига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Базель
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/4 финала
Базель
2 : 2
11.04.2013
Тоттенхэм
111' - 90'
Лига Европы, 1/4 финала
Тоттенхэм
2 : 2
04.04.2013
Базель
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Зенит
1 : 0
14.03.2013
Базель
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Базель
2 : 0
08.03.2013
Зенит
80' - 90'
90'
Лига Европы, 6 тур
Генк
0 : 0
07.12.2012
Базель
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Базель
3 : 0
22.11.2012
Спортинг
1' - 64'
Лига Европы, 4 тур
Базель
1 : 0
09.11.2012
Фехервар
1' - 66'
Лига Европы, 2 тур
Базель
2 : 2
04.10.2012
Генк
1' - 46'
Лига Европы, 1 тур
Спортинг
0 : 0
20.09.2012
Базель
1' - 90'
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