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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Спортинг
Базель - Спортинг: обзор матча 22 ноября 2012
Базель
22.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
3 : 0
Завершен
Спортинг
23'
Ф. Шер
66'
В. Штокер
71'
Д. Дежен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Спортинг
Желтая карточка
А. Айети
90'
+2
Замена
А. Айети
️️️️
Ф. Фрай
90'
Замена
Ж. Зуа
️️️️
В. Штокер
80'
ГОЛ! 3:0!
Д. Дежен
Пас отдал
М. Салах
71'
68'
Замена
Бетиньо
️️️️
Ж. Фернандес
ГОЛ! 2:0!
В. Штокер
Пас отдал
М. Салах
66'
Замена
М. Салах
️️️️
А. Фрай
64'
61'
Желтая карточка
А. Каррильо
60'
Замена
А. Каррильо
️️️️
З. Лабиад
Вторая желтая
Кабрал
58'
55'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Желтая карточка
Кабрал
54'
42'
Желтая карточка
З. Лабиад
35'
Желтая карточка
Э. Инсуа
Желтая карточка
Ф. Фрай
33'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Шер
Пас отдал
В. Штокер
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
88
Кабрал
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
7
Элиас
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
37
Жиль Япи
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Жак Зуа
ЦФ
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
11
Бетиньо
ЦФ
16
Валентин Виола
ЦФ
4-1-4-1
1
Зоммер
4
Дежен
15
Драгович
5
Шер
17
Штайнхофер
21
Диас
88
Кабрал
14
Штокер
20
Фрай
7
Дежен
13
Фрай
3-2-3-1-1
1
Патрисиу
2
Шандао
2
Инсуа
5
Рохо
21
Соареш
32
Праньич
7
Элиас
6
Фернандес
17
Капель
52
Лабиад
9
ван Вольфсвинкел
20
Фрай
15
Айети
15
Айети
20
Фрай
13
Фрай
10
Салах
10
Салах
13
Фрай
14
Штокер
19
Зуа
19
Зуа
14
Штокер
6
Фернандес
11
Бетиньо
11
Бетиньо
6
Фернандес
52
Лабиад
19
Каррильо
19
Каррильо
52
Лабиад
Остались в запасе
Базель
Спортинг
18
Джермано Вайлати
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
37
Жиль Япи
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
16
Валентин Виола
ЦФ
1
Марсело Бук
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
37
Жиль Япи
ЦП
Остались в запасе
16
Валентин Виола
ЦФ
1
Марсело Бук
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Базель - Спортинг
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
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Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
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1 : 0
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0 : 1
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1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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